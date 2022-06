Atriz da Globo Marilu Bueno está em estado grave na UTI de hospital público

Marilu Bueno, de 82 anos, está internada em estado grave na UTI do Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A atriz já estava internada desde o dia 27 de abril no local, após procurar a unidade de saúde às pressas.

Nesta quinta-feira (16), o colunista Ancelmo Gois, do O Globo, revelou que a veterana está em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo do local, que é um dos hospitais públicos que atende casos de emergência no Rio de Janeiro.

A notícia de que ela havia sido internada já estava circulando, mas até hoje ainda não se sabe a causa da internação. O rumor é de que ela tenha ido acompanhada de uma amiga a uma UPA (Unidad de Pronto Atendimento), mas foi transferida para a outra unidade hospitalar.

A atriz tem mais de 60 anos de carreira e é lembrada por papéis em novelas como Guerra dos Sexos (1983), Estúpido Cupido (1976), Sem Lenço, Sem Documento (1977), A Gata Comeu (1985) e Quatro por quatro.

Os trabalhos mais recentes de Marilu na televisão foram em Salve-se Quem Puder (2020) e Êta Mundo Bom (2016), na TV Globo.

Em 2016, Marilu passou por outra internação e ficou em estado grave também em um hospital público após ser encontrada desacordada em casa por uma amiga.