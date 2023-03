Atriz acusa marido de Giovanna Antonelli de prometer papel em troca de sexo; diretor da Globo é afastado

O marido de Giovanna Antonelli, Leonardo Nogueira, diretor de novelas da TV Globo, foi afastado de suas funções na emissora em meio a uma acusação de assédio movida por uma atriz na Justiça do Rio de Janeiro.

Na ação, a atriz afirma que Leonardo lhe prometeu um papel na próxima novela da Globo, “Fuzuê”, em troca de sexo, e pede R$ 2 milhões de indenização por dano moral.

Os dois teriam se relacionado por um ano, com o combinado de que em troca ela ganharia seria o papel na novela. Após fazer um teste para a personagem Soraya Terremoto, a mulher se revoltou ao perceber que ele não iria cumprir sua parte no suposto acordo.

EM PRINTS de conversas anexados pela atriz, Nogueira teria dito que foi ela quem o assediou e negou que ele tenha prometido papel na emissora:

"Então você não vai me pôr em nada, Leo? Nem elenco de apoio?". "Ainda precisamos fechar o elenco para entender", ele respondeu, após informar que ela não passou no teste. Ao ser acusado de assédio, ele rebateu. "Se teve algum assédio, foi da sua parte e você sabe disso. Estamos expostos, infelizmente, minha conduta sempre foi impecável. Jamais prometeria algo em nome da empresa que não pudesse cumprir. Nenhuma função. Minha história e conduta dizem isso".

Ele teria prosseguido: "Em relação à produção [Fuzuê], ainda teremos muitas escalações até agosto ou setembro. O autor ainda está escrevendo e estamos fechando os primeiros nomes. Pediremos novos testes também, sempre através da produção de elenco, não há o que ser feito agora. Até setembro muita coisa acontece no processo de produção e segue até o final no caso de dramaturgia longa. Me coloco à disposição a partir de segunda-feira".

AFASTAMENTO - Segundo o Notícias da TV, a Globo decidiu afastar o diretor após a denúncia que também foi feita no setor de compliance da Globo. O caso chegou ao conhecimento do então diretor de entretenimento Ricardo Waddington, que afastou Leonardo do cargo e colocou Fabrício Mamberti em seu lugar.

EM NOTA, a Globo afirmou que Leonardo Nogueira pediu afastamento por motivos de saúde, mas não comentou a denúncia. Leia na íntegra:

"Leonardo Nogueira pediu afastamento por motivos de saúde, com licença médica pelo INSS. A Globo não comenta questões relacionadas a Compliance e aproveita para reiterar que mantém um Código de Ética, que deve ser seguido por todos os seus colaboradores, e uma Ouvidoria pronta para receber quaisquer relatos de violação ao Código. Todo relato é apurado criteriosamente assim que a empresa toma conhecimento, e as medidas necessárias são adotadas".

A informação foi divulgada pela colunista Fabíola Reipert no quadro "A Hora da Venenosa”, do Balanço Geral da Record, e mais detalhes divulgados pelo Notícias da TV. A atriz teve seu nome preservado.