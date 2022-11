Atração do Primavera Sound, Charli XCX anda de metrô em São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora britânica Charli XCX, 30, atração do Primavera Sound, que ocorre este fim de semana no Distrito Anhembi, em São Paulo, surpreendeu ao andar de metrô em São Paulo, horas antes de se apresentar neste domingo (6).

Um fã sortudo encontrou com a artista dentro do vagão. Em uma publicação no Twitter, ele falou da emoção de conhecer a cantora.

"Charlie, eu te amo para sempre, entenda isso", escreveu ele.

Na rede social, o rapaz falou como foi conhecer a sua ídola. "Ela foi incrível! Ela é uma cheirosa e super simpática!", contou. De acordo com ele, ela desceu na estação da Liberdade.

Também no Twitter, a cantora, que já lançou músicas com Pabllo Vittar, como "Flash Pose" e "I Got It", deixou uma pulga atrás da orelha sobre a possibilidade da brasileira fazer uma participação especial em seu show no festival.

Um fã escreveu a seguinte mensagem: "Traga a Pabllo para cantar com você!". Charli então respondeu: "Hmmm, que boa ideia".

Neste sábado (5) a cantora Charli XCX desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ela foi flagrada de máscara e boné por paparazzis dando autógrafos e tirando foto ao lado de fãs que a aguardavam na área de desembarque.