Ator pornô choca ao mostrar evolução da varíola dos macacos em seu rosto

O ator pornô Silver Steele, de 42 anos, chocou os seguidores ao mostrar em sua conta do Instagram a evolução das feridas que desenvolveu ao contrair a varíola dos macacos.

Steele registrou dia a dia da doença de 11 de julho ao 1º de agosto, quando finalmente se recuperou. "Varíola dos macacos: uma linha do tempo. Estou fornecendo isso a todos vocês para que possam ver um exemplo de como o vírus é ao longo do tempo. Meu objetivo com isso não é enojar ninguém, mas sim, educar. Nem todo mundo apresenta sintomas da mesma maneira, mas mais de um profissional me disse que meu caso é um exemplo "clinicamente perfeito" e está sendo usado em revistas médicas", disse ele.

"A segunda foto sou eu todo sorridente ontem, estou livre do período contagioso. Amanhã vou ver meu médico para tirar tudo a limpo e cortar o cabelo, para me sentir humano novamente! Sintam-se a vontade para compartilhar essa imagem. Espalhem a palavra, não o vírus", finalizou.

No caso do ator, ele não teve sintomas muito fortes, lidando apenas com algo parecido com uma gripe, e as lesões que apareceram somente em uma região do queixo, sem dor.