Ator Michael Douglas passeia por praia de Paraty, no Rio de Janeiro

O astro americano de 76 anos, vencedor do Oscar de Melhor Ator em 87 por Wall Street, passeou pelo Saco do Mamanguá, um fiorde de água salgada que tem dezenas de praias e ainda área de mangue.

Michael Douglas, mais recentemente no ar em O Método Kominsky, na Netflix, esteve no Brasil e aproveitou para curtir a beleza da cidade de Paraty, no interior do Rio de Janeiro.

