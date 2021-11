Ator Marco Pigossi assume namoro com diretor italiano

O próprio ator ex-Globo, que sempre foi alvo de comentários sobre sua orientação sexual, brincou com a situação ao sair do armário: "Chocando um total de zero pessoas", escreveu.

No post, o ator que protagoniza "Cidade Invisível", da Netflix, aparece de mãos dadas com o novo namorado. A foto foi publicada primeiro por Calvani, e compartilhada em seguida por Marco.

