O ator Juliano Laham vai substituir Henri Castelli, que teve de deixar a competição por causa de uma cirurgia no tornozelo, na 'Dança dos Famosos' do Domingão do Faustão. O anúncio foi feito pelo apresentador Fausto Silva neste domingo (20).

Após a saída de Castelli, boatos se espalharam nas redes sociais de que o cantor Vitão seria o novo participante do quadro, no entanto, o cantor desmentiu a informação.