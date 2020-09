Henri Castelli explica saída da 'Dança dos Famosos'

O ator Henri Castelli, era um dos participantes da 17ª edição da Dança dos Famosos, do programa Domingão do Faustão, mas acabou desistindo. explicou o motivo de sua desistência da atração. O apresentador Fausto Silva anunciou sua saída durante o programa neste domingo (13).

Nas redes sociais, o ator gravou vídeos nos stories do Instagram e explicou sua saída. "Tive um problema no meu tornozelo. Um acidente há dois meses. Quebrei o tornozelo e fui operado no Albert Einstein. Meu médico, junto com a direção da TV Globo, acharam melhor eu não participar esse ano para preservar minha saúde".

Henri Castelli tranquilizou os fãs e afirmou que é só uma forma de prevenir novas lesões. "Eu e meu médico tentamos de tudo para recuperar em tempo recorde, mas, infelizmente, para preservar [evitar uma] nova lesão, achamos por bem poupar! Eu estou ótimo! Só mesmo prevenção".

Em 2020, a Dança dos Famosos traz nomes como Bruno Belutti, Zé Roberto, André Gonçalves, Felipe Titto, Marcelo Serrado, Danielle Winits, Luiza Possi, Lucy Ramos, Guta Stresser, Isabeli Fontana e Giullia Buscacio. Um novo participante, substituto de Henri Castelli, será anunciado no próximo domingo, 20.