Ator Érico Brás e Kênia Mara anunciam separação horas antes de participação no ‘Caldeirão’ com Mion

A participação dos dois no programa com Mion corre devido ao Dia da Consciência Negra, já que os dois estão entre os 100 negros mais influentes do mundo na lista da MIPAD - vinculada às Nações Unidas.

O casal formado pelo ator e apresentador Érico Brás e Kênia Mara, ativista dos direitos humanos, participou junto do Caldeirão com Marcos Mion, exibido na tarde deste sábado (20), e surpreendeu ao anunciar a separação horas antes da participação ir ao ar.

