Ator de Turma da Mônica se pronuncia após polêmica sobre fetiche sexual

O ator Fernando Mais, do live action da Turma da Mônica, se pronunciou após ter um perfil secreto no Twitter sobre fetiche sexual com cocô vir à tona.

O perfil associado a Fernando tinha o pseudônimo “Gustavo Scat” no Twitter e continha imagens sobre a prática. Após a repercussão negativa, Fernando se manifestou pedindo para que as pessoas não associem seu trabalho com sua vida pessoal.

“Tô bem da cabeça? Não tô. Não vou mentir, não tô legal. Tá acontecendo o maior medo da minha vida, sabe? Eu não fiz nada de errado, não fiz nada ilegal. Eu só tenho um gosto diferente assim como você lá no fundo deve ter também. Enfim, levo isso como grande aprendizado do que é internet, do que é hipocrisia”, disse.

“Não associem os trabalhos que fiz a isso, poxa. Esse trabalho que vocês associaram na internet tá gravado há 3 anos”, pediu.