Astro de Helboy vai pagar pensão para ex-mulher após trocá-la por 'novinha'

O ex-casal anunciou a separação em 2019 pouco tempo depois do astro ser flagrado aos beijos com a atriz Allison Dunbar, 47 anos. Os dois estão juntos atualmente.

Segundo o USA Today, o ator vai deixar de pagar a pensão quando a ex casar novamente. Opal também vai ficar com a mansão em Los Angeles e um carro.

