Assessoria de Paulinha desmente Leo Dias e nega que cantora esteja com bactéria no cérebro

Após o site Splash Uol e o colunista Leo Dias, do Metrópoles, informarem que Paulinha Abelha está com uma bactéria no cérebro, a assessoria da cantora desmentiu a informação, na noite desta quinta-feira (17).

"Ainda estão realizando alguns exames para constatar o que de fato está deixando ela nesse estado. Com fé em Deus ela vai ficar bem!", disse a assessoria à revista Quem.

Outra informação desmentida pela equipe foi de que Paulinha teria tido morte cerebral. "Passando aqui pra desmentir essas fake news que estão falando que Paulinha teve morte cerebral. Isso é mentira! Ela continua internada, sim, mas estável e em nome de Jesus vai sair dessa. Podem repassar pra todo mundo. Ela continua internada, sendo medicada e bem assistida. Em nome de Jesus ela vai vencer", disse o cantor Bell Oliver, também vocalista do Calcinha Preta.

"Continuem orando e pedindo força a Deus por nossa amiga Paulinha. Passando pra tranquilizar todos os fãs do Brasil, é mentira, fake news! Não propaguem essa fake news. Ela está internada, mas zero chance de morte cerebral. Continuem as orações, continuem mandando boas vibrações pra nossa abelha, que ela merece. Em breve estaremos contando novidades boas pra vocês", finalizou Bell.

As informações iniciais divulgadas pela família eram de que Paulinha está em coma na UTI, e que foi internada com quadro de insuficiência renal, além de ter tido uma piora nas últimas horas.

Na noite desta quinta-feira, Leo Dias afirmou que a equipe da cantora revelou que uma bactéria no cérebro foi o que levou ao coma. “A corrida agora é para descobrir como parar a proliferação dessa bactéria no organismo da cantora.”, diz a publicação.