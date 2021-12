Artistas criticam Prêmio Multishow por excluir o Norte: 'nós existimos'

O Prêmio Multishow 2022, que aconteceu na quarta-feira (8), desagradou a muitos por não ter representado com fidelidade e pluralidade o que anda acontecendo no cenário musical do país. Mas uma observação específica vem sendo apoiada fortemente por artistas e pelo público do Norte do Brasil: não houve nenhuma indicação ou qualquer tipo de destaque para artistas nortistas.

Gaby Amarantos, nascida em Belém do Pará, incendiou nas redes sociais a discussão sobre a situação de cegueira das premiações e eventos do tipo para os artistas que vêm do Norte: “Artistas da Amazônia, região NORTE não existem para as premiações Brasileiras e isso dá um desestímulo da p*rra. A gente faz álbum, lança os clipes mais f*das mas nos ignoram, que vontade de gritar que NÓS EXISTIMOS! NOS RESPEITEM! Não é só o #PremioMultishow são TODAS AS PREMIAÇÕES. Pessoas do NORTE, não aceitem migalhas, temos que exigir a presença dos nossos em todos os lugares. Nós consumimos, nós somos portadores do maior bem desse país, a AMAZÔNIA. CHEGA DE VIREM FAZER CAMPANHA NAS NOSSAS PRAIAS, NOSSAS FLORESTA E SEMPRE DEIXAR NOSSO POVO DE FORA! O nome disso é xenofobia!”, escreveu no Twitter.

Artistas da Amazônia, região NORTE ñ existem para as premiações Brasileiras e isso da um desestímulo da porra. A gente faz álbum, lança os clipes mais fodas mas nos ignoram, que vontade de gritar que NÓS EXISTIMOS!!

NOS RESPEITEM!!! — Gaby Amarantos (@GabyAmarantos) December 9, 2021

“A gente ñ quer só que venham gravar clipe, matérias ou publis aqui, a gente ñ quer que só mostrem aparelhagens, gastronomia ou outras belezas. É legal, importante mas a gente tem cena pop da Amazônia, ARTISTAS, e a gente precisa se ver lá também! Égua, eu tô muito triste!”, continuou. “Eu só peço respeito aos artistas NORTISTAS, ñ falo só de mim e sim de toda uma cena musical/artística representa grande parte de um país. Ñ dá pra fazer prêmios, campanhas publicitárias, festivais sem pensar no Brasil como um todo. É MUITO TRISTE TER QUE EXIGIR ISSO!”, finalizou Gaby.

Joelma engrossou o coro, e escreveu: "Nosso Norte é muito rico, plural e gigante na área musical e em todas as outras. Temos muitos talentos que merecem ser reconhecidos diariamente e que merecem espaço.".

Nosso Norte é muito rico, plural e gigante na área musical e em todas as outras. Temos muitos talentos que merecem ser reconhecidos diariamente e que merecem espaço. — Joelma (@Joelma) December 9, 2021

Ñ falta mais mão de obra, ñ falta competência, temos trabalhos de altíssima qualidade sendo feitos aqui no Norte, nem a desculpa da geografia rola mais. Dê uma oportunidade pra um artista daqui pra tu vê se nós não brota no outro dia aí no rolê de vocês. O norte também é Brasil! — Dan Stump (@danstump) December 9, 2021

Venho questionando a anos sobre o desprezo dos prêmios Brasileiros não só @multishow invisibilizam a potência musical que é o norte. Existimos e produzimos nossa arte em alto nível e não importa o esforço vivemos as margens da música Brasileira. — KEILA (@tremekeila) December 9, 2021

Artistas amazonenses como Gabi Farias e Dan Stump também comentaram o assunto: “Não falta mais mão de obra, ñ falta competência, temos trabalhos de altíssima qualidade sendo feitos aqui no Norte, nem a desculpa da geografia rola mais. Dê uma oportunidade pra um artista daqui pra tu vê se nós não brota no outro dia aí no rolê de vocês. O norte também é Brasil!”, escreveu Dan, que é natural de Itacoatiara e nesta semana lançou o clipe “Céu Tropical”, que traz Presidente Figueiredo como cenário.Também natural de Itacoatiara, Gabi Farias - que finalizou o álbum 'Enchente' com ajuda de financiamento coletivo, e recentemente lançou o clipe de "Olhos Negros", conversou com os seguidores no Instagram sobre a exclusão dos artistas do Norte: "Não é de agora, não é uma novidade que esses prêmios não valorizam a gente. Mas é importante a gente reafirmar e protestar por causa dessas questões. Vamo continuar botando a cara aí onde as pessoas não costumam ver a gente, vamo continuar falando sobre coisas que não querem ouvir. Eu vi um tuíte dizendo: 'esqueceram da gente até quando estávamos sem oxigênio, quem dirá quando a gente tá fazendo arte'. E eu conto com vocês pra gente continuar mostrando", disse.