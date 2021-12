Whindersson Nunes chega em Manaus e filosofa: ‘vai ser o maior show da minha vida'

Sentado na arquibancada do estádio, o humorista mostrou a preparação do local da sua apresentação e agitou os fãs: “Já me encontro em terras manauaras, vim olhar de perto porque é simplesmente o maior show da minha vida”, disse ele. “Hoje vai ser uma noite de reflexão porque não é todo show que é o maior público da minha vida. Tô dando mais um passo rumo a ser estudado quando eu morrer”, afirmou.

