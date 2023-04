Articulação no Congresso sobre ilegalidades de partidos, Papa fala sobre Lula e Dilma e outras notícias do dia

Drake mentiu sobre cancelamento de show no Lollapalooza. Rapper afirmou em comunicado que estava sem equipe, mas funcionários estavam no país e montaram seu palco e telão.

Zé Celso vai se casar com Marcelo Drummond após 36 anos juntos. Marina Lima cantará na entrada dos noivos, no Teatro Oficina, em cerimônia que acontece em maio e deve ter Fernanda Montenegro como uma das oradoras.

Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que entregará 3º kit de joias e reclama de burocracia do TCU (Tribunal de Conta da União).

Lula deve negociar venda de até US$ 10 bi por ano em 'licença para poluir' à China. Brasil propôs que relação bilateral inclua mecanismo de cooperação ambiental inédito e criação de mercado de carbono pode entrar no pacote.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Articulação no Congresso para apagar ilegalidades de partidos, ex-presidente da Caixa réu em caso de assédio sexual, Papa Francisco fala sobre Lula e Dilma e outras notícias do diapara começar o seu sábado (1º).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.