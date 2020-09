Arthur Aguiar tenta reatar com Mayra Cardi após traições

Após traições, Arthur Aguiar estaria tentando retomar o casamento com Mayra Cardi, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

De acordo com a publicação, o ator desabafou com amigos mais próximos que está arrependido e disposto a conquistar a mãe de Sophia, filha do ex-casal.

No aniversário de Mayra, Arthur escreveu um textão para ela em seu perfil do Instagram. Ele admitiu os erros, pediu perdão da família dela e se declarou. Será que tem volta?

"Você é uma mulher muito especial, única e com certeza não merece menos do que isso. Que nesse seu novo ano você seja muito feliz e continue levando a sua luz para as pessoas, isso você sabe fazer como ninguém… Feliz aniversário!! Estarei sempre aqui, amo você!", escreveu o ator na publicação.