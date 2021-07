Apresentadora se demite da RedeTV! após emissora não punir Sikêra Jr.

O "pedido de desculpas" do apresentador, inclusive, foi usado por ele para reforçar as falas preconceituosas "opinião continua a mesma", disse na ocasião. A fala veio após o programa perder contratos publicitários e o Ministério Público Federal ajuizar ação civil pública contra o apresentador e a emissora.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7, outros artistas vêm ameaçando deixar a emissora além de Arcuri, por discordarem da posição da RedeTV! diante das falas preconceituosas do apresentador.

A apresentadora do talk show “Me Poupe!”, Nathalia Arcuri, pediu demissão da RedeTV! após a emissora não fazer nada para punir Sikêra Jr., que vem promovendo discursos de ódio homofóbicos no “Alerta Nacional”.

