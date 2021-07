Luciano Szafir passa por cirurgia por complicação causada por reinfecção da covid

"Luciano Szafir passa por uma cirurgia abdominal na tarde desta quarta-feira, dia 7 de julho. O ator e apresentador seguirá internado no hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro", informou um comunicado da equipe do ator de 52 anos.

Internado desde o dia 22 de junho no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, após contrair covid-19 pela segunda vez, Luciano Szafir precisou passar por uma cirurgia na tarde desta quarta-feira (7).

