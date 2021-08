Apresentadora do Roda Viva constrange Martinho da Vila com pergunta sobre milícia

A apresentadora Vera Magalhães, do Roda Viva, está sendo criticada nas redes sociais após deixar o cantor Martinho da Vila constrangido ao perguntar sobre uma suposta ligação entre a milícia e escolas de samba.

"Não tenho notícia da milícia dirigindo uma escola de samba, miliciano dirigindo escola de samba. Na Vila Isabel, por exemplo, não tem esse problema", diz Martinho da Vila no #RodaViva pic.twitter.com/FOMY7rXcxt — Roda Viva (@rodaviva) August 17, 2021

“Não tenho notícia da milícia dirigindo uma escola de samba, miliciano dirigindo escola de samba. Na Vila Isabel, por exemplo, não tem esse problema”, disse o artista após ficar visivelmente constrangido com a pergunta.

A jornalista cobrou um posicionamento do artista no Twitter pouco tempo depois da entrevista ir ao ar. “Martinho da Vila desconversou quando questionei sobre a infiltração mais recente das escolas de samba do Rio pelas milícias. Isso é um tema tabu que os sambistas têm de enfrentar”, escreveu.

O filho de Martinho, Tunico, saiu em defesa do pai e pediu respeito. “Não desconversou… ele só não quis conversar porque realmente é um assunto desnecessário e desrespeitoso com. Só isso. Nada demais. Com todo respeito Vera, respeite a história de meu pai. Porque ele simplesmente semeia no Brasil nossa Africanidade. Ele não semeia ódio, milícias e assassinatos como de Marielle. Ele é Martinho da Vila, respeite a história dele”, pediu.

Nas redes sociais, muitos internautas saíram em defesa do sambista. Inclusive, artistas como Tereza Cristina: “Quem tem que responder sobre milícia é a corja que está no poder atualmente no Brasil. Tanta coisa linda pra perguntar para um gênio como o Martinho da Vila. Tô passada.”.

“Privilégio branco é você receber uma pessoa do garbo e da inteligência de Martinho da Vila em seu programa, fazer uma pergunta que não condiz EM NADA com a importância do entrevistado e logo após vir para as redes ostentar a tacanhez da pergunta”, criticou outro.

Vera Magalhães com Emicida no Roda Viva: o Rap não é condescendente com o crime organizado?



Vera Magalhães com Martinho da Vila no Roda Viva: e a relação entre as Escolas de Samba e a Milícia?



Como a gente chama a tentativa reiterada de associar a cultura negra ao crime? — Henrique Oliveira (@henrisilvaolive) August 17, 2021