Aos risos, Elba Ramalho diz que passou covid-19 para fã

“Recentemente ele veio me visitar. Ano passado também veio e eu passei covid para ele [gargalhada]. Eu não sabia que tava não, aí fui dar um abraço. Aí no outro dia sentir dor de garganta e liguei para ele, aí ele disse ‘também tô’. Mas ai todo mundo passou bem. Ele disse que é fã na saúde e na doença”, disse a cantora.

