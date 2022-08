Apresentadora da Record, Patrícia Maldonado cobra investigação por morte da mãe

A apresentadora da Record, Patrícia Maldonado, busca justiça pela morte da mãe Florinda Maldonado, 71, ocorrida em fevereiro em um acidente em São Paulo. A mãe da apresentadora voltava da farmácia quando teve o carro atingido por outro veículo que fugiu sem prestar socorro.

“O caso está sendo tratado como um acidente de trânsito normal, quando as partes ligam para seus respectivos seguros e seguem a vida, como se tudo pudesse ser consertado. Mas uma pessoa morreu”, disse Patrícia, inconformada.

A apresentadora quer que o caso seja investigado como dolo eventual, quando o infrator assume o risco de matar. “Quando você sai com um carro e não está seguindo as regras de trânsito, é como se você estivesse com uma arma na mão”, comentou.

“Como eu vou dormir todas as noites sabendo que a minha mãe foi em uma farmácia e nunca mais voltou? Ela não foi vítima de um simples acidente”, disse.

Patrícia até então não havia revelado a causa da morte da mãe, mas neste fim de semana publicou imagens do carro após o acidente fatal. “Demorei para falar porque não queria expor esta situação. Não sou de mostrar detalhes da minha vida, nem da minha intimidade. Evitamos divulgar nas redes sociais o que realmente dói. Decidi falar por sentir que nada vai acontecer nas investigações”, afirmou, revelando que o suspeito chegou a ser identificado, mas nada foi feito.

O pai de Patrícia também estava no carro no momento do acidente e sofreu uma lesão na bacia. “É uma sequela que ele levará para sempre, sem falar na questão emocional. Imagina perder a pessoa com quem você foi casado por 50 anos de um dia para outro?”.