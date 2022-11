Apresentadora da CNN, Daniela Lima esculacha deputado bolsonarista

E prosseguiu, explicando os motivos de ter bloqueado André Fernandes nas redes sociais: “Germinou na mentira e fenecerá no sol da verdade. E tá bloqueado porque mente. Nem diploma de parlamentar exime mentiroso”, disparou a apresentadora do programa jornalístico “CNN 360º”.

“Agora, na CNN, a “jornalista” Daniela Lima fazendo um enorme malabarismo para dizer que os manifestantes são golpistas e que as manifestações são ilegais. Não sei por que a Daniela me bloqueou por aqui, mas segue uma foto da manifestação que acontece agora em Fortaleza/CE”, escreveu o deputado.

