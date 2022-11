Cássia Kis é processada em R$ 250 mil após falas homofóbicas

Além disso, o advogado do movimento, Carlos Nicodemos, pediu que a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio investigue a atriz para a possível abertura de uma ação penal.

Cássia Kis é alvo de uma ação civil pública ajuizada pelo Grupo Arco-Íris, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pelas falas homofóbicas que fez durante uma live com a jornalista Leda Nagle.

