Após ter prisão decretada, Marcelo Falcão diz que filha quer destruir sua carreira: 'mimimi'

Marcelo Falcão, ex-vocalista de O Rappa, ficou revoltado ao saber decisão judicial que decretou a sua prisão domiciliar devido ao não pagamento da pensão alimentícia à filha Agatha Cristal.

O cantor, que atualmente está nos Estados Unidos cumprindo agenda de shows, acredita que a herdeira quer ‘destruir a sua carreira’.

"Cheio de fofoquinha e mimimi no meu nome. Eu nunca deixei de cumprir nada perante a Justiça. Agora, descobrir [que tem uma filha] com 20 anos de idade, criada por outra pessoa, com nome de outra pessoa, não tive oportunidade de estar junto... E aí aparece porque é o tal do vocalista da banda lá, e vem com dois pés no peito querendo destruir minha carreira. Sou um cara honesto e ninguém vai conseguir fazer isso. Estou aqui para falar por respeito aos meus fãs. Sou cumpridor da Justiça e vou provar quem está errado", disparou ele no Instagram.

O advogado do cantor, José Estevam de Macedo Lima, também afirma que o cantor vem cumprindo sua obrigação e nunca se negou a pagar pensão.

O processo de reconhecimento de paternidade teve início desde 2008, e em 2016, finalmente foi realizado um teste de DNA que comprovou que Marcelo Falcão é pai de Agatha, hoje com 22 anos. A ação ultrapassa R$ 80 mil e corre em segredo de Justiça.

De acordo com o Splash Uol, a jovem morava no Morro do Vidigal com a mãe e os irmãos na época do DNA. "Descobri ontem que sou pai de uma menina de 17 anos que foi registrada por outro homem, que a trata como pai. Isso mesmo, 17 anos! Fui avisado que era pai num laudo técnico e não em uma maternidade, como costuma ser", disse ele na época.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Falcão deve ficar 60 dias em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, só podendo sair de casa para atendimentos médicos.

"Nos presentes autos está demonstrado de forma clara o descaso do executado em relação ao cumprimento de sua obrigação em pagar a integralidade dos alimentos à filha, hoje maior", diz a decisão do juiz da 18ª Vara de Família do Rio, Andre Cortes Vieira Lopes.

A defesa alega que o cantor não tem condições de pagar a dívida e afirma que o valor apresenta "flagrante excesso do quanto estabelecido", já que sua "carreira de músico teve um declínio no cenário mundial após o desfazimento da banda que pertencia, contraindo dívidas para alavancar sua carreira solo".