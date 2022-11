Após ser chamado de aberração e esquisito, Vitão responde: ‘Essa patrulha é um horror’

O artista também usou um vídeo do estilista e apresentador brasileiro, Ronaldo Ésper, para justificar seu novo estilo e as unhas coloridas quando questionado sobre ele não “vestir roupas de homem”.

Vitão abriu uma caixinha de perguntas através do seu stories, no Instagram, e entre questionamentos sobre sua nova parceria musical, com o rapper americano Russ, o artista também respondeu perguntas referente a sua aparência.

