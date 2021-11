Após rumores, Anitta nega que empresário traiu namorada com Juliette

Via Twitter, Anitta garantiu que não houve traição porque segundo a cantora, o relacionamento do amigo já tinha terminado antes de ele sequer conhecer Juliette. “Só uma informação para consertar, já que está falando dos meus amigos/irmãos. Esse namoro de Daniel já tinha terminado antes mesmo dele ver Juliette pessoalmente pela primeira vez. E quem falar diferente, está querendo um biscoitinho” , escreveu Anitta.

Para quem não sabe, rolam boatos de que Trovejani teria traído a namorada com Juliette no dia em que os dois foram clicados em clima de romance em um barco com amigos. Recentemente, Juliette e Daniel Trovejani voltaram a se encontrar em uma reunião com Anitta, o que trouxe de volta o assunto.

Anitta se pronunciou nas redes sociais sobre uma fofoca que estava rolando envolvendo o seu sócio e ex-namorado, Daniel Trovejani, com Juliette Freire, campeã do BBB21.

