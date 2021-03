Após prisão, Belo fará show para 1.500 pessoas em São Paulo

Após ser preso há algumas semanas por conta de um show com aglomeração, Belo se prepara para voltar aos palcos no próximo dia 20, em São Paulo.

De acordo com o colunista Fefito, do Uol, o cantor vai se apresentar para 1.520 pessoas no Espaço das Américas, que informou que respeitará todas as normas da OMS e Governo do Estado.

Ainda segundo a publicação, São Paulo está na fase laranja da pandemia e estabelecimentos só podem funcionar entre as 6h e 20h, porém o show está marcado para depois desse horário permitido.

A casa de show informou que caso a restrição continue até o dia do show, o evento será realizado mais cedo. “e o decreto for mantido até a data do show, limitando o horário até as 20h, os shows acontecerão mais cedo, tendo início às 17h30 ou 18h, atendendo assim as determinações”, informaram ao colunista.