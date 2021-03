7 hits do Mamonas Assassinas estão no topo do Spotify nesta terça

Nesta terça-feira (2) fazem 25 anos da tragédia que tirou a vida do grupo Mamonas Assassinas. Nesta data o avião que levava a banda colidiu contra a Serra da Cantareira em São Paulo, causando a morte de todos os integrantes, um segurança, ajudante de palco e piloto e copiloto da aeronave.

O ano era 1996 e o grupo estava no auge do sucesso, tocando rock irreverente, com muito humor e simpátia, o momento parou o Brasil e gerou grande comoção. Em homenagem os fãs do grupo fizeram 7 hits do grupo subir ao topo do Spotify nesta terça-feira.

De acordo com os dados do serviço de música as músicas mais ouvidas neste dia são: Jumento Clandestino, Uma Arlinda Mulher, 1406, Chopis Centis, Robocopy Gay, Vira Vira e Pelados em Santos.