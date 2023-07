Após mais de 20 anos, Thiago Fragoso deixa elenco fixo da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thiago Fragoso, 41, não faz mais parte do elenco fixo da Globo. O ator, que era considerado "pau pra toda obra" e era sempre acionado pela direção para resolver problemas de escalação de personagens de sua faixa etária, não teve seu contrato com a emissora renovado e passará a trabalhar por obra, como vem ocorrendo com diversos colegas.

Fragoso, que estreou na TV no seriado "Confissões de Adolescente" (TV Cultura), estreou na Globo com uma participação em "Malhação de Verão", de 1996. Porém, foi em 2001 que passou a frequentar as novelas da casa, primeiro em "Estrela-Guia" e, na sequência, em "O Clone", na qual ganhou destaque como o viciado Nando.

Desde então, nunca deixou de participar de tramas da emissora. Entre outras, esteve em "Senhora do Destino" (2004), "O Profeta" (2006), "O Astro" (2011), "Lado a Lado" (2012), "O Outro Lado do Paraíso" (2017), "Espelho da Vida" (2018) e "Salve-se Quem Puder" (2020).

Ele também fez séries como "A Casa das Sete Mulheres" (2003), "Dalva e Herivelto" e "Na Forma da Lei", ambas de 2010. Além disso, participou de quadros e programas como Dança dos Famosos, Popstar e The Masked Singer.

O maior destaque de sua carreira, no entanto, foi "Amor à Vida" (2014), na qual entrou para a história ao protagonizar o primeiro beijo entre dois homens de uma novela da Globo. Na trama, ele interpretava Niko, o Carneirinho, como era chamado pelo namorado Félix (Mateus Solano), e fez o público torcer para que o casal ficasse junto.

O papel mais recente de Fragoso na Globo foi em "Travessia" (2022). Ele fez o personagem Caíque, que chamou a atenção por ser assexual e rejeitar fazer sexo com as moças que se interessavam por ele, como Leonor (Vanessa Giácomo).