Camila Cabello é apontada como pivô do término entre Rosalia e Rauw Alejandro

O cantor confirmou o término nas redes sociais e negou que tenha existido traição: “Existem milhares de problemas que podem causar uma ruptura, mas no nosso caso não foi culpa de terceiros ou infidelidade. Nesse espaço que estou tomando para absorver tudo isso, surgiram denúncias públicas errôneas. E pelo respeito que tenho por ela, por nossas famílias e por tudo que vivemos, não poderia ficar calado e continuar vendo como tentam destruir a história de amor mais verdadeira que Deus me permitiu viver.”

No entanto, os boatos seriam "100% falsos", conforme uma fonte informou à revista People, acrescentando que Camila e Rauw mal interagiram durante o evento. "Eles simplesmente estavam no mesmo evento, por acaso. Eles mal ficaram próximos em ambos os eventos". [no jogo ou na premiação].

Solteira desde que reatou e terminou de forma relâmpago o romance com Shawn Mendes, Camila passou a marcar mais presença nas redes sociais de Rauw, o que chamou atenção. Os rumores dão conta de que os dois pegaram voos para o mesmo destino, em Miami, após o 'Premios Juventud', no dia 20 de julho, e teriam assistido à mesma partida de futebol.

Após o fim do noivado entre Rosalia e Rauw Alejandro, surgiram rumores de que Camila Cabello seria o pivô do término. A cantora espanhola e o porto-riquenho estavam juntos há três anos, ficando noivos há poucos meses. O término foi anunciado na última semana.

