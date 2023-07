Pioneira do funk, MC Katia amputa pé após retirada de mioma

A cantora de funk MC Katia a Fiel precisou amputar o pé em uma cirurgia feita na sexta-feira (28), após realizar a retirada de um mioma descoberto há 1 ano ano. Ela está em recuperação no CTI do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.

Em uma postagem no Instagram da cantora, foi informado que a cirurgia foi bem sucedida: "Perdeu metade do pezinho que estava doente e segue em recuperação. Obrigado a todos os médicos do hospital".

Em junho, MC Katia falou sobre o mioma e as consequências nos rins, o que a impediu de trabalhar e a levou a pedir ajuda financeira online para o tratamento médico. Ela teve o pé necrosado devido a problemas de circulação na perna.

“Há um ano eu fiquei internada no hospital e apareceu uma massa no meu útero e os médicos falaram que poderia ser um câncer. Fiz outros exames e graças a Deus não é câncer, é um tumor benigno no meu útero. Vou operar, vou perder útero e ovário”,“Por causa desse mioma, meus rins estão parando de funcionar. Eu não estou conseguindo mais andar. Está acabando comigo, eu estou me tratando pelo SUS e vocês sabem como é”, lamentou.

Neste momento difícil, ela está em repouso e sua recuperação demandará cuidados contínuos, incluindo o uso de anticoagulante, que é um medicamento dispendioso. O marido da MC Katia, DJ LD, disponibilizou um Pix na página da artista para os fãs que desejam ajudá-la.

“Tenho que tomar o anticoagulante, que não é barato. Isso tudo que está acontecendo comigo fez com que eu parasse dentro de casa. Não ando dentro de casa, estou de repouso, o meu trabalho é o funk, eu não tenho outro recurso. O meu marido trabalha comigo, a minha família acaba me dando um pouquinho aqui e ali”, completou.