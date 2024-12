Após fim do namoro com Rafa Kalimann, Allan Souza desabafa sobre depressão e burnout

O ator Allan Souza Lima, 39, fez desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (23), que foi associada por muitos seguidores ao relato recente sobre sua luta contra depressão e burnout. O artista, que participou da série Cangaço Novo, do Prime Video, revelou que enfrentou momentos difíceis durante as gravações da segunda temporada.

"No primeiro dia, pensei que estava me matando aos poucos. No segundo, pensei em virar padre. No terceiro, beber até cair. No quarto, pensei em escrever uma carta para mim mesmo para me reconectar. No quinto, alimentei a possibilidade de escrever um livro, se bem que isso já venho fazendo há tempos. No sexto, o borrão do grafite já tomava outras folhas de papéis em branco. Em seis dias, Deus fez o mundo e eu refiz o meu. No sétimo... comecei a agradecer e a viver", escreveu.

Além do desafio profissional, Allan também enfrentou situações pessoais delicadas, como o término do relacionamento com Rafa Kalimann e a dor de um aborto espontâneo que a atriz sofreu. No 'Sem Censura', ele relembrou como esses fatores o levaram ao colapso: "A segunda temporada foi muito dolorida. Eu fui afundando. Tinha dias que, silenciosamente, acordava chorando de dor e solidão. Sabia da minha responsabilidade, levantava e ia. Botava os óculos escuros e fingia que nada acontecia. Até o dia que caí e tive que pedir ajuda."

Apesar dos desafios, Allan destacou o apoio recebido do elenco e da equipe da série, reconhecendo o valor da ajuda durante os momentos difíceis.