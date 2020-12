Após críticas, Larissa Manoela esclarece doação de vira-lata para amiga

Após ser alvo de críticas por ter doado a vira-lata Vitória Regina, Larissa Manoela usou as redes sociais para esclarecer o motivo de ter repassado o animal, adotado no Instituto da Luísa Mell no inicio deste ano. Em uma sequência de stories, ela afirma que não abandonou a cadelinha e não faz distinção entre os 8 cães que possui.

"Não abandonei a cachorrinha que eu adotei. Eu nunca faria isso. Todo mundo sabe do meu amor pelos animais. Algumas pessoas se aprofundaram sem saber da verdade. Tenho outros cachorros vira-latas e nunca fiz distinção entre eles", esclareceu após circular uma foto em que ela aparece com vários cães de raça.

E continuou: "Ela não se acostumou com a minha ausência. A Vitória Regina ficou triste, não estava comendo direito e começou a brigar com outros cachorros", explicou. A nova dona do animal é Roberta Gasparini, amiga e stylist da atriz.

"Ela é minha amiga de anos e está tratando a Vitória Regina muito bem. Eu recebo notícias sempre (...) Parem de destilar ódio na internet para cima de mim e da Roberta. Foi um ato de amor que a gente fez pela Vitória Regina que está super bem com as suas duas mamães", pediu.