Aos 93 anos, Stenio Garcia quer fazer harmonização peniana

Depois de se submeter a uma harmonização facial, Stênio Garcia, de 93 anos, também quer cuidar da aparência íntima e chegou a se consultar com um médico especializado em harmonização peniana, com a intenção de melhorar o aspecto e o tamanho da região genital. No entanto, por conta da idade avançada e questões de saúde, o procedimento acabou sendo inviável.

A revelação foi feita por sua esposa, Mari Saade, durante uma entrevista ao portal Leo Dias. Segundo ela, o casal esteve em uma consulta no último fim de semana. Enquanto ela buscava um rejuvenescimento facial, Stênio queria saber mais sobre a possibilidade de realizar a intervenção íntima.

"O Stênio não tem nem saúde. O doutor Gustavo [Bredow] explicou [sobre a harmonização íntima], e a gente ficou bem curioso, porque isso é um tabu, porque da mesma forma que a mulher pode colocar uma prótese de silicone, por que o homem não pode colocar um ácido hialurônico e se sentir mais confiante?", questionou Mari.

Ela ainda destacou que o procedimento é considerado minimamente invasivo, mas exige cuidados específicos. "Esse tratamento que o doutor estava explicando é menos invasivo ainda. Esse tratamento, claro, requer não ter problema circulatório, não ter diabetes, hipertensão, porque é um corpo estranho", detalhou.

Mari também defendeu a harmonização íntima masculina como algo até mais simples do que outros procedimentos estéticos tradicionais feitos por mulheres. "Eu acho que a colocação, na verdade, de uma prótese com ácido hialurônico, é até menos invasiva do que uma prótese de silicone na mulher porque o silicone é cirurgia, anestesia. Aí [harmonização íntima] não, é tudo pomadinha local. É o que o Stênio acha também", finalizou.