Aos 85, Raul Gil é internado e passa por cirurgia em SP

"A equipe do Dr Sérgio Filisola do Hospital Albert Einstein foi muito competente e cuidou bem do meu pai durante todo o processo. Estamos confiantes de que, com os cuidados adequados e o tempo de repouso necessário, ele se recuperará rapidamente", disse.

A cirurgia correu bem e espera-se que Raul receba alta ainda nesta quarta-feira, 31. O filho do apresentador, Raul Gil Jr., divulgou as informações.

