Aos 101 anos, Orlando Drummond, o Seu Peru, recebe alta do hospital após dois meses

O ator, conhecido pelo papel de Seu Peru na "Escolinha do Professor Raimundo", deu entrada no hospital em abril em estado grave e ficou boa parte do tempo em que esteve internado na CTI -ou UTI, a unidade de terapia intensiva. Agora, Drummond seguirá em observação em casa.

Orlando Drummond, 101, recebeu alta do hospital Quinta D'Or, na zona norte do Rio de Janeiro, onde ficou internado por cerca de dois meses para tratar uma infecção urinária.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.