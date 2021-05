Aos 101 anos, Orlando Drummond está internado em estado grave

"Isso tem cerca de vinte dias. De lá pra cá, ele tem oscilado. Por isso, continua internado. Está no Quinta D'Or. Esteve em unidade semi-intensiva até a semana passada, quando foi para um quarto. [...] Não é que o estado tenha se agravado. A infecção tem sido debelada com o uso de um antibiótico que é muito agressivo", afirmou.

O ator e dublador Orlando Drummond, de 101 anos, foi internado há cerca de 20 dias no Hospital Quinta D’Or em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, com um caso grave de infecção urinária. A informação só foi noticiada nesta sexta-feira (7) pelo filho do artista, Orlando Lima Cardoso, à revista Quem.

