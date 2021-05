Thaynara OG e Gustavo Mioto reatam namoro após 1 ano

Quem shippava já pode comemorar. Thaynara OG e Gustavo Mioto estão namorando novamente.

O cantor foi quem anunciou a reconciliação em sua conta do Instagram, com uma imagem dos dois abraçadinhos em uma piscina com uma paisagem paradisíaca. “A foto resume tudo... Sem discurso e sem texto. O que tem pra dizer, te falo daqui a pouco. É tu, bichinha. Te amo”, se declarou ele.

“Amo essa foto e amo você! Vem logo!”, respondeu a influenciadora.

No Twitter, o nome do casal entrou para os assuntos mais comentados, com internautas comemorando a reconciliação.