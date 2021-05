Caio Blat posa com Luisa Arraes e fala sobre filho de 18 anos

Caio Blat e Luisa Arraes posaram juntos para a revista JP, de maio, e falaram sobre filhos.

Há quatro anos com o ator, Luisa, de 27 anos, não pretende ser mãe devido à atual conjuntura do País: “No Brasil de agora, eu não tenho vontade. Tem que esperar um pouco, ter algum horizonte” afirmou.

Já Caio, de 40 anos, é pai de Antonio, de 18 anos, que adotou com a primeira mulher, a cantora Ana Ariel, e de Bento, 11, fruto do casamento com Maria Ribeiro.

Sobre Antonio, o ator revela que ficou distante do filho e só retomou o contato recentemente, em 2018. “Fiquei muitos anos fora da vida dele. Depois que ele voltou para a minha vida, criamos uma relação muito especial, de amizade, de uma troca muito forte, embora a gente se veja pouco porque ele mora em Campinas. Antonio é o ídolo do Bento porque é gamer, conhece todos os jogos. Eles jogam juntos on-line.”.

À revista, Caio e Luisa falaram mais sobre a relação do casal e sobre a carreira.

Caio alugou um apartamento em frente ao da atriz, no prédio do Jardim Botânico, no Rio. “Além de tudo, a gente é vizinho. É uma coisa muito erótica. Acabei de ir lá pegar uma xícara de açúcar para o bolo”, disse Caio. “Meus amigos dizem que é um sonho de casamento porque se brigarmos, fechamos as duas portas”, completou a atriz.

Os dois aguardam a volta ao Teatro com um projeto juntos dirigido pelo pai da atriz, Guel Arraes. Será a primeira vez que ela trabalha com o pai. Já Caio trabalhou tanto com o sogro quanto com a mãe dela, Virginia Cavendish. “Já fiz papel de namorado, irmão de Virginia… Fizemos peça, filme e novela juntos. E fiz filme do Guel, ‘O Bem-Amado’”, afirmou.

Durante a quarentena, o casal estrelou no apartamento da atriz o episódio da série “Amor e Sorte”, do Globoplay. E também do seu apartamento, fez o monólogo autoral “Nunca Estive Aqui Antes”, exibido na internet.