Ao vivo, apresentadora revela batalha contra o câncer de mama

A apresentadora Cristina Ranzolin foi diagnosticada com câncer de mama. Ao vivo, a jornalista de 54 anos contou ao público que está em tratamento e vai precisar se ausentar do Jornal do Almoço, exibido na RBS TV Porto Alegre.

"Um dia depois do meu aniversário, recebi uma notícia que ninguém quer receber. Fui fazer meus exames de rotina e fui diagnosticada com câncer de mama. Um tumor pequeno, de pouco mais de um centímetro, mas de um tipo agressivo, que precisa de tratamento sério"

A jornalista recebeu o diagnóstico após exames de rotina. "Estou abrindo meu coração enquanto estou aprendendo a lidar com essa situação, entendendo como o meu organismo vai se adaptar com o tratamento que comecei há três dias. Não tive reações adversas, mal-estar, mas estou me observando", explicou.

"Estou bem, levei um susto sim, mas não me apavorei. Confio nos meus médicos, nos tratamentos, na minha força pessoal e na minha fé em Deus. Isso tudo vai passar e logo estarei de volta".

Cristina também lembrou os telespectadores da importância da prevenção contra a doença.

"A boa notícia é que os médicos dizem que esse tipo de tumor que eu tenho é o que melhor responde aos medicamentos e me garantiram 100% de cura. Vão ser seis meses de tratamento, que espero fazer levando uma vida normal", finalizou.