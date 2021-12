Anitta responde Melody e detona pai da cantora após música ser derrubada

Alvo de um apelo de internautas e de MC Melody após a versão de “Faking Love” da cantora mirim, chamada "Fake Amor", ser derrubada de todas as plataformas, Anitta prontamente colocou todos os “pontos nos is”. A cantora começou afirmando que acredita que Melody será a próxima sensação do Brasil e lembrou que a adolescente já recusou quando ela se ofereceu para empresariar sua carreira. Em seguida, Anitta criticou MC Belinho, pai e empresário de Melody, por não saber que para gravar a versão de uma música é necessário pedir autorização de todos os donos da canção, não somente dela, e também da liberação da gravadora. Leia na íntegra:

