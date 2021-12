Juliana Paes causa alvoroço ao revelar que Rodrigo Lombardi tem 'muita pegada'

Juliana Paes revelou que o ator Rodrigo Lombardi, com quem protagonizou cenas quentes na novela Caminho das Índias, tem ‘muita pegada’ e beija bem. A declaração inusitada foi no “O Rodrigo beija muito bem, tem pegada, muita pegada”, disse a atriz, nesta terça-feira (21), durante o especial '70 Anos Esta Noite', que prestou uma homenagem às telenovelas do país. Rodrigo Lombardi ficou visivelmente envergonhado com a declaração da colega. O momento inusitado causou alvoroço entre os internautas. Obrigada, @julianapaes por confirme tudo aquilo que eu sempre soube, mas não tinha base para falar.



Rodrigo Lombardi, oi! #70AnosEstaNoite pic.twitter.com/tx3v6hGnJk — ritaleena (@RafaIco) December 22, 2021 a juliana paes falando no especial da globo que o rodrigo lombardi beija muito bem e tem pegada pic.twitter.com/F7qmT0ZLR4 — ray (@itxsray) December 15, 2021 A Juliana Paes falando do beijo e da pegada do Rodrigo Lombardi. Acho que o sucesso dele eh esse, ele eh um tipo de homem sem a beleza classica, mas um tipao que pega de jeito. (Ate pq atuaar mesmo eh bem fraco) — Gustavo Zago (@gustavozago) December 22, 2021 "O Rodrigo beija muito bem, tem pegada, muita pegada" - Juliana Paes

SOCORRO KKKKK #70AnosEstaNoite pic.twitter.com/RVuIFrK4vc — Tuiteiro amador (@tuiteiroamador) December 22, 2021

