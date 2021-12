Fake Amor: Melody se desespera após versão da música de Anitta ser derrubada e faz apelo

Melody entrou em desespero ao ver que assim que foi lançada, a sua versão da música de Anitta, “Faking Love”, chamada “Fake Amor”, precisou ser retirada imediatamente de todas as plataformas. Muito devastada, Melody revelou nos storys que a gravadora da Anitta não deixou ela lançar a versão de "Faking Love" com os vocais da Anitta, mesmo ela cedendo todos os direitos para a gravadora: "Era uma homenagem".pic.twitter.com/CxORkBxiXq — POPTime (@siteptbr) December 22, 2021 A cantora de 14 anos afirmou que a gravadora a proibiu de divulgar qualquer trecho da canção. "Gente, eu não estou acreditando. Sério. Não sei se vocês viram, mas tive que tirar a música de todas as plataformas. A música, gente, eu fiz em questão parecida com Assalto Pergoso, era um remix. Coloquei a voz dela também, da Anitta e um remix em cima. A gravadora não quis deixar eu postar. Ontem, quando eu postei, eles me mandaram um email pedindo para eu apagar e não postar. Eu tentei tirar a voz dela, a imagem dela... Eles não deixaram e pediram para eu tirar. Estou muito triste", começou ela. LANÇOU! 'Fake Amor', o remix brega funk de 'Faking Love' de Anitta por MC Melody, foi publicado pela cantora. No fim das contas, o "feat" não aconteceu, já que a música não veio com vocais completos de Anitta. https://t.co/PpIeRE65u3 pic.twitter.com/5PpaObLtR0 — No Instante no #BBB22 | agora somos É o Assunto! (@NoInstante_n10) December 21, 2021 Rapidamente, fãs subiram no Twitter a tag “Libera Anitta”, como se dependesse da cantora liberar a canção. "Eu fiz de coração, eu juro. Não estou querendo dinheiro. Eu ofereci todos os direitos da música para eles, toda a monetização, já provando que eu não queria ganhar dinheiro. Foi uma homenagem porque ela falou que gostou de Assalto Perigoso e de piseiro. Pensei: 'Vou fazer homenagem para ela, mas tiraram tudo do ar (chora). Estou muito chateada. Anitta, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, libera. Eu fiz de coração. Não quero ganhar nada. Fiz porque realmente gostei muito e queria mostrar para o povo. Todo mundo estava abraçando a música. Anitta, por favor não derruba meu canal. Estou tentando fazer uma homenagem.", continuou Melody.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.