Anitta pede eliminação de Rodrigo e detona quem quer 'entretenimento' no BBB 22

Após a formação do Paredão composta por Rodrigo, Natália e Jessilane, Anitta usou as redes sociais para pedir a eliminação do brother. A cantora ainda relembrou a polêmica sobre o termo “traveco” e criticou quem quer deixar ele na casa para ver “entretenimento”.

"Que mané entretenimento, gente. O cara chamou a @linndaquebrada de traveco. Mandou a Bárbara tomar no c* só porque não fez o que ele quis. É chato PACARAI. Uma tristeza se o Brasil prefirir deixar gente mau caráter na casa em prol de 'entretenimento'. Vamos mesmo estipular para a sociedade que entreter é brigar? É falar bos** e perturbar a paciência do outro? Estamos dando o recado para a sociedade que para se destacar na vida você tem que 'fazer o que for preciso'? Estimulem mesmo as pessoas a achar que pra chamar atenção precisa fazer mer**", iniciou no Twitter.

Vale lembrar que Rodrigo não usou o termo transfóbico para Linn, mas sim em conversa com outros brothers ao lembrar de uma história de Eliezer.

Anitta ainda fez críticas sobre o público querer deixar Rodrigo no reality. "É chato ver gente feliz e respeitando um ao outro? Todo mundo diz que o Big Brother é o jogo da vida. Vocês não gostariam que a vida fosse só gente feliz e respeitando um ao outro? Então mandem a mensagem correta pro universo. Tudo na vida hoje é Internet, algoritmo, resultado. Se o algoritmo que dá resultado é o de coisa ruim, o algoritmo a ser estimulado vai ser cada vez mais e mais o de coisa ruim. E é isso aí... adoece sociedade. Não é só um jogo. É um reflexo do que nós somos. Desde os primórdios a sociedade se espelha e modifica no entrega e vice versa. Não podemos eleger que no entretenimento seja regido pelo conflito, atrito, pela coisa negativa. Estaremos automaticamente elegendo nosso futuro", finalizou.