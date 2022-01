Mãe biológica de Josué quer devolver menino para Sarah Poncio: 'não se adaptou'

Mylenna também garantiu que não quer dinheiro da família Poncio. "Nunca quis dinheiro deles, só queria um abraço do Josué. Foi tudo um mal entendido. Sou muito grata ao cuidado que Sarah teve com Josué, por tudo que ela fez por ele. O pai dela, da mesma forma. Eu sempre reforço: ‘Josué, você tem duas mamães'. Sempre mostro os stories da Sarah, os irmãos..".

"Josué nao está se adaptando, só chora, pede para ir pra casa. Aí, eu com todo aquele cuidado, converso, com muita paciência, porque ele só tem 3 aninhos", disse durante a live.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.