Anitta deixa de seguir Simone Susinna após print sobre Bruna Marquezine e manda indireta

Anitta deixou de seguir Simone Susinna após vazar o print de uma conversa que seria supostamente da equipe do ator tentando ‘arranjá-lo’ com Bruna Marquezine com o intuito de fazê-lo bombar no Brasil. Isso tudo antes de ele se envolver com Anitta.

A cantora que já vinha dando pistas de que o relacionamento não acabou nos melhores termos deixou de seguir o ex-affair no Instagram, e ele retribuiu o unfollow.

No Instagram 'GQ da Anitta', a cantora publicou uma selfie em preto e branco e, em espanhol, escreveu: “Eu parti muitos corações e eles não me partiram”.

Golpe? ---- No ‘Altas Horas’, Anitta deu início às especulações de que a relação acabou mal após dizer: “Em 2023 eu vou arrumar um cara mara, que o último era golpe”.

A cantora também já tinha dito, ao chegar no Brasil, que não chegou a namorar Susinna. Os dois viveram um romance público no último verão europeu, com direito a aparições juntas em eventos e até tatuagem.