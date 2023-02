Andressa Urach curte Carnaval após separação: ‘como nunca curti antes’

Após o fim do casamento conturbado, Andressa anunciou há poucos dias que estava no Onlyfans. “Eu criei e botei o valor mais alto para se inscrever, que é de US$ 50. Falei: 'Ninguém vai se inscrever, caro pra caramba', mas está tendo um monte de seguidores. Sei que as meninas aqui [suas inscritas] vão ficar tristes, falar mal, julgar. Eu vejo como um trabalho, não como um problema. Cada um sabe o que faz. Se alguém quiser me ajudar a pagar meus boletos, eu aceito, envio o Pix”, disse.

“Curtindo o feriado de Carnaval de boa como nunca curti antes, com minha amiga linda que amo Rebeka Francys”, escreveu Andressa no Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.