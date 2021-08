Andréia Sadi revela que demorou 2 anos para perceber flerte de André Rizek

Andréia também contou que os dois se conheceram primeiro como colegas de profissão, e a paquera começou no Twitter. "Como jornalista, num evento da Globo. Como date, no Twitter, nosso Tinder. Gêmeos agradecem".

Ela também respondeu um seguidor que quis saber quem era o mais ciumento dos dois. Sadi, no entanto, afirmou que nenhum é ciumento. Mas quando questionada sobre quem é o mais esquentado do casal, ela foi direta: “Mil vezes eu sou a mais esquentada. Ele é zero. Até me irrita".

