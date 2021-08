Mulher diz que é casada com fantasma de Michael Jackson: ‘Me usa para comer'

“Michael fica em mim o tempo todo, então ele vem ao banheiro comigo e chama esses momentos especiais de 'união de toalete'. Ele permanece possuído em mim (relaxado, não canalizando e apenas gostando de viver através de mim e se comunicar comigo como um marido). Ele gosta de me usar para comer. Ele adora biscoitos. Ele xinga muito mais do que eu esperava que ele fizesse”, disse.

A medium Kathleen Roberts surpreendeu ao afirmar ser casada com o fantasma de Michael Jackson. O relatou de Kathleen foi publicado no ‘Vocal Media’.

