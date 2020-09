André Rizek paga R$ 396 mil de indenização por reportagem no grupo Abril

O jornalista e apresentador do SporAndré Rizek, 45, atualmente no canal SporTV, pagou uma indenização de R$ 396.296,78 por danos morais ao jogador de futebol Sérgio Simões de Jesus, conhecido como 'Serginho', que passou pelas categorias de base do Corinthians. O jornalista foi processado devido a reportagem, pela revista Placar do Grupo Abril, sobre jogadores das categorias de base envolvidos com tráfico de drogas, com o título "A história dos aspirantes", em março de 2001.

De acordo com a A Folha de São Paulo, os nomes de alguns jogadores foram revelados, além de uma fotografia de Serginho, acompanhada da legenda: "Serginho, 20 anos, em frente ao Parque São Jorge, jura que é inocente".

A decisão saiu em 2013 e o pedido de indenização no valor de R$ 50 mil foi contra Rizek e a Placar por danos morais. No entanto, foi acrescidos 15% de juros referente a honorários advocatícios, fixados em R$ 396.296,78 em maio deste ano.

O jornalista liquidou a dívida em três transferências bancárias 1a defesa do jogador, com uma entrada de R$ 118,8 mil em junho, pagou a segunda parcela, de R$ 46,7 mil, em julho e, no mês seguinte, transferiu o restante: R$ 235,9 mil.

Com a quitação, o juiz Christopher Alexander Roisin, da 3ª Vara Cível de São Paulo, extinguiu o processo na segunda-feira (14).